Rodrigo Chaves se desmarca de nueva polémica por fondo paralelo de financiamiento

El candidato presidencial del Progreso Social Democrático, Rodrigo Chaves, se desmarcó este martes de los nuevos señalamientos de una estructura paralela que habría financiado la campaña de diputados de ese partido por San José y que reveló hoy el diario La Nación.

En consultas de los medios de comunicación, Chaves aseguró desconocer de esa estructura y aceptó que, de probarse, se trataría de un delito electoral que “les causaría problemas” a los involucrados.

“No hay una estructura, lo que leí rápido es que hubo flujos de efectivo o transferencias de una cuenta a otra y yo no tengo idea en qué se gastaron, no tengo ningún conocimiento”, aseveró.

¿No le preocupa que eso puede llegar a ser un delito electoral?

“Ciertamente, es un delito electoral que yo no he cometido, yo espero que no, porque a la gente involucrada eso obviamente les causaría problemas, pero yo, de mi parte, tengo toda la paz del mundo”, explicó.

Chaves insistió en que desconocía de ese millonario flujo de efectivo y para qué se habría utilizado.

“Eso salió hoy en la mañana. Yo he estado preparándome para el debate y estoy aquí, ahora empezaré a hacer llamadas y a informarme qué ocurrió porque no tengo la menor idea”, añadió.

La Nación reveló hoy que, entre octubre de 2021 y febrero de 2022, el PPSD manejó una estructura paralela de financiamiento (no reportada al TSE) por medio de Sofía Agüero, hija del diputado electo por San José, Julio Ubaldo Agüero (conocido como Waldo Agüero).

Agüero recibió más de $195.000 (unos ₡127 millones) en el Banco Nacional de parte del empresario Jack Loeb Casanova. Ella admitió al diario que, antes de octubre, recibió otros giros bajo este esquema, aunque no recordó la cifra.

Con esos recursos se habría cubierto gastos electorales como comunicación y material proselitista.

¿Cómo ve que una mujer de 24 años, que reporta un salario de ₡390.000, pasen por sus manos para financiar la candidatura de diputados $195.000?

"Mire, yo no lo veo porque no sé qué fue lo que ocurrió, no sé cuánto reporta ella, qué tipo de seguro tenía, no tengo idea. Es difícil para mí juzgar algo que no conozco".

¿Usted contrató a doña Sofía?

"Ella trabajaba como voluntaria de mi campaña, manejándome la agenda. Ella se fue a principios de octubre luego de que su papá empezó la campaña más activa para ser diputado".

​