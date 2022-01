Ramos propone que las municipalidades administren proyectos de infraestructura del MEP

El candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), Welmer Ramos, plantea en su plan de Gobierno trasladar los recursos de la administración y el mantenimiento de infraestructura del Ministerio de Educación Pública (MEP) hacia los gobiernos locales.

La propuesta del actual diputado es que las municipalidades se encarguen de algunos proyectos de infraestructura educativa. “Le quitaríamos esa responsabilidad de ejecución de obra pública a las Juntas de Desarrollo, que en la mayoría de las veces se ven en problemas para ejecutarlos y se los daríamos a municipalidades que hayan demostrado que tienen capacidad de gestión” explicó Ramos.

Para definir cuáles gobiernos locales estarían capacitados para gestionar los recursos, la propuesta plantea que se incluyan solo aquellas municipalidades con una calificación superior a 80 en el Índice de Gestión Municipal (IGM)de la Contraloría.

El candidato del partido oficialista defiende este traslado de recursos en aras de lograr una gestión más descentralizada. “Estamos hablando de la ejecución de obras secundarias y terciarias” recalcó.

Uno de los primeros obstáculos contra el que choca esta propuesta es que desde 2021, la Contraloría modificó el IGM y ahora en lugar de una puntuación de 0 a 100, la evaluación es cualitativa según el "nivel de madurez" de los servicios municipales, y esta va desde inicial (de 1 a 30%) hasta optimizado (de 91 al 100%).

Para el exministro de Educación Pública, Francisco Antonio Pacheco, la propuesta tampoco sería viable ya que reconoce que dar los recursos a las municipalidades supone dejarle un espacio demasiado incierto, sobre cómo y dónde se construye.

“Estoy de acuerdo en que el MEP no tiene que construir, pero me parece que eso le corresponde a otras instancias, le corresponde al MOPT que tiene la posibilidad verlo en forma más completa”, recalcó el ex jerarca del MEP.