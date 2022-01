Partido de Rolando Araya se divide por candidato a diputado investigado por abuso sexual

A poco menos de tres semanas para las elecciones, el partido Costa Rica Justa enfrenta una lucha de poderes por el futuro del candidato a diputado de esa agrupación, Dagoberto Guillén Rojas, investigado penalmente por el presunto delito de abuso sexual contra un menor de edad, según dio a conocer este jueves el medio CRHoy.



El presidente de la agrupación, Dragos Dolanescu, exigió esta tarde la separación inmediata de Guillén de la campaña, al tiempo que reconoció que los encargados de armar la nómina de diputados “fallaron al nombrar una persona con una acusación tan grave y sin resolver”.

“Yo expresamente solicité que las personas seleccionadas fueran de una calidad moral intachable, ya que yo no participé directamente de la selección de estas personas. Ahora me doy cuenta de que ese trabajo no se realizó con la minuciosidad requerida por nuestros estándares”, dijo Dolanescu.

Sin embargo, su candidato presidencial, Rolando Araya, aseguró que sería precipitado separar a Guillén sin antes realizar una investigación interna.

“A partir de la denuncia que se ha hecho, me parece que lo mínimo es indagar, hacer una pequeña investigación. Yo no me sentiría bien si ordeno una condena solo porque se hizo una acusación de este tipo, que es muy grave, sin duda alguna, porque el abuso de un menor nos alerta a todos, pero me da miedo actuar precipitadamente”, afirmó Araya.