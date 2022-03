“¿No le da miedo terminar en la cárcel?”, la frase que encendió debate entre Figueres y Chaves

Las acusaciones por el financiamiento de la campaña de Rodrigo Chaves y el polémico video que hace una representación del suicidio, calentaron el debate de Extra TV, el primero desde la elección de febrero anterior y un pulso que, no en pocas ocasiones, acabó en gritos.

En un espacio abierto a las preguntas, José María Figueres (PLN) aprovechó para cuestionar a Chaves (PPSD) por las acusaciones que pesan sobre él y sus financistas, incluida la solicitud que hizo el TSE de abrir el secreto bancario de cinco personas y las cuentas que alimentaron el cuestionado fideicomiso del Progreso Social Democrático.

“Su principal financista, que está aquí esta noche, no tiene ingresos para justificar una contribución de ₡100 millones en bonos y cuando las autoridades lo buscaron, desapareció. El vocal de su propio partido pidió que se investigara su campaña por lavado dinero; su campaña montó una estructura paralela; el TSE pidió que se le abrieran sus cuentas; por favor, don Rodrigo ¡¿No le da miedo terminar en la cárcel?!”, le dijo Figueres a Chaves.

Lea también Elecciones 2022 Figueres y Chaves se culpan mutuamente por impulsar impuestos Ambos candidatos se enfrascaron en una acalorada discusión por sus acciones del pasado, uno como expresidente y otro como exministro de Hacienda. Ocurrió esta noche en el debate de ExtraTV.

“No, don José María, al que le da miedo terminar en la cárcel es al que no vino a Costa Rica por 10 años a comer tamales. Pero yo entiendo su desesperación porque usted está enterrando el partido que fundó su padre. Yo no ando volando en avioncitos”, le respondió Chaves en relación con su viaje a República Dominicana en un vuelo donado que no reportó y a su paso por Suiza mientras en el país se investigaba el caso Alcatel.

Figueres respondió advirtiendo a los costarricenses que si votaban por Chaves lo iban va a ver "salir de Casa Presidencial con esposas en las manos", pues dijo que los delitos que se le investigan acarrean penas de prisión de hasta seis años.

Chaves insistió en que la fórmula de Figueres ya está agotada y que no se le puede "volver a dar las llaves" a una persona que ya tuvo la oportunidad y la desaprovechó.

El video

En el debate, realizado en el Colegio de Abogadas y Abogados, también surgió el tema del polémico video que muestra imágenes de jóvenes suicidándose y cuya autoría Chaves le atribuye a los verdiblancos.

"Este es un tema que es doloroso en cualquier momento, pero para mí es mucho más porque en mi familia hemos vivido casos de suicidio y en mis amistades más íntimas también me ha tocado el dolor que eso produce, eso desagarra el corazón, es de lo peor que hay y no se lo deseo a nadie porque lo he sufrido y sé cómo es eso; pero más bien el que ha venido a hacer política con eso es usted y su campaña, porque ese video no es nuestro", le insistió Figueres a su rival.

Chaves, por su parte, aseguró que tiene pruebas de que esa producción salió desde las filas verdiblancas.

"Usted hace campaña como usted gobierna, con suciedad, mentira y escondiéndose. Ese video usted sabe que lo hizo Eloy Mora y nosotros tenemos copias de las facturas que le pagó Liberación Nacional. (...) Hoy soy un paso en falso y ayer fui un salto al vacío", le recriminó el economista.

Ambos candidatos se verán las caras de nuevo, este jueves, en medio del debate de Radio Columbia a partir de las 11 a. m.