No deje el voto para último momento, pide TSE para evitar aglomeraciones

¡Madrugue para ir a votar! Aunque suene extraño, esta es una recomendación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para el próximo domingo 6 de febrero. La razón es que, según datos históricos, entre 6 a. m. y 10 a. m. es una de las franjas horarias donde menos afluencia de votantes hay. Eso podría ayudar a disminuir aglomeraciones en momentos donde los casos de COVID-19 van en aumento.

En contexto de pandemia, ir a los centros de votación entre la 1:30 p. m. y las 4 p. m. también podría asegurarle que no se tope con muchas personas, según el máximo órgano electoral.

“La recomendación es que después de votar se lave las manos. También se hace un llamado para que traten de ir a las horas de menos concentración de personas. Generalmente, una hora de mucha afluencia es ya cerca de las 6 p. m. ¿Cuál es la recomendación? Ojalá eviten dejar para último ir a votar, ojalá más bien vayan temprano", dijo Héctor Fernández, director del Registro Electoral.

Las autoridades del TSE también celebran como positivos los datos de la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), que muestran que los ciudadanos están dispuestos a ir a votar a pesar de la pandemia.

"Hemos tomado las medidas para minimizar los riesgos de contagio. Un dato muy importante de esa encuesta es que el 77% de los consultados confía en los protocolos e indica que estaría acudiendo a las urnas. Eso nos demuestra que no hay miedo en la población, que se confía en las medias y que el mensaje del tribunal ha sido acogido" , dijo la presidenta del TSE, Eugenia Zamora.

También confirmaron que, ante el aumento de casos de COVID-19, de momento, el Ministerio de Salud no les ha pedido variar ningún protocolo, y aseguran que mucha de la responsabilidad recae sobre las personas.

“No va a haber un filtro de que si no se lava las manos no puede entrar. No vamos a tener funcionarios revisando si tiene el código QR o una orden sanitaria. Cada persona es responsable", añadió Fernández.



​Las autoridades estiman que los electores tardarían entre 10 y 15 minutos para ejercer su derecho.

El TSE tiene previsto abrir más de 2.100 centros de votación para las elecciones del domingo 6 de febrero: solo en 500 de estos hay más de 100 Juntas Receptoras de Votos; precisamente, en estos sitios es donde se podría dar la mayor afluencia de personas.