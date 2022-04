Mensaje "intimidador" contra fiscales fue pagado por seguidor de Rodrigo Chaves

Un polémico mensaje, que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) calificó de "intimidador", fue pagado por Douglas Caamaño Quirós, seguidor del candidato presidencial del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Rodrigo Chaves.

El propio Caamaño se atribuyó, en su perfil de Facebook, el pago a la empresa Cyberfuel para el envío masivo del SMS.

"Sobre el mensaje SMS que se le envió a algunos miembros de mesa, anoche, ¡sí, fui yo! Lo hice porque soy un defensor de la democracia y este recordatorio eso es lo que persigue: ¡defenderla! Fue un esfuerzo propio, no es partidario", comentó Caamaño.

Además, agregó que el monto lo pagó con su tarjeta de crédito.

El mensaje difundido decía: "Como fiscal sepa que el Código Electoral impone prisión de dos a seis años por delitos electorales. Que su escuela no esté en la lista de centros denunciados".

El mensaje procedía de un número no institucional, aseguró el TSE.​

Caamaño explicó que "se le envió a miembros de las dos tendencias y, si alguno lo consideró ofensivo, aquí aplica que cada ladrón juzga por su opinión".

​Bajo la lupa

Héctor Fernández, director de registro electoral del TSE, calificó la comunicación como un "mensaje intimidatorio".

"Es una persona privada y tendremos que analizar las libertades que tiene para hacerlo, podría ser a nivel de financiamiento partidario. La empresa (Cyberfuel) nos brindó la información y vamos a analizar si hay una situación que tiene que ser investigada, esa decisión aún no la hemos tomada", afirmó Fernández en conferencia de prensa.

Según Fernández, aún no han tomado una decisión sobre este particular. "Estamos en la valoración de los hechos", concluyó.

Lo desconoce

Por su parte, el aspirante a la presidencia, Rodrigo Chaves, adujo desconocer el contenido de esta información.



"No tengo la menor idea de qué mensaje está hablando. Yo no conozco el Código Electoral, no soy abogado electoral", expresó el candidato.

Chaves detalló que no iba a opinar, pero sí emitió un par de apreciaciones.

"Todos los costarricenses veríamos con enorme preocupación y repudio cualquier fraude electoral, de donde venga, eso sería una ofensa a nuestra patria, si alguien es tan bajo de defraudar o estafar el voto de una persona en este país, esa persona merece el escarnio de la sociedad", respondió la cabeza del Partido Progreso Social Democrático.

Al mismo tiempo, aclaró que él no se meterá en "qué dice el Código Electoral". También enfatizó en que "no ha visto el mensaje".