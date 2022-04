Franklin Chang se une a la fiesta electoral de la segunda ronda

El astronauta costarricense, Franklin Chang, publicó en su Twitter que este domingo asistió a las urnas para emitir su voto.

Chang explicó que compartió con seguidores de ambos partidos políticos y vivió el fervor de la fiesta electoral.

Además, aprovechó el posteo para aclarar que no brindó la adhesión a ninguno de los dos candidatos: ni a José María Figueres, del Partido Liberación Nacional (PLN) ni a Rodrigo Caves, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).



"Fue posteada por alguien con el afán de sesgar y tergiversar. Yo no me he manifestado públicamente a favor de ningún candidato. Hoy ejercí el voto y voté por Costa Rica", concluyó.



Hoy fui a votar y me saqué fotos con mucha gente DE AMBOS PARTIDOS. Esta fue posteada por alguien con el afán de sesgar y tergiversar. Yo no me he manifestado públicamente a favor de ningún candidato. Hoy ejercí el voto y voté por Costa Rica. pic.twitter.com/YUl1geaxRz — Franklin Chang-Díaz (@FranklinChangD) April 3, 2022

Chang hizo referencia a esta publicación de la página de Facebook 'Progreso Los Chiles'.