Figueres responde a expresidente Pacheco: "Le debe una disculpa a las mujeres del país"

Antes del cierre de las urnas, José María Figueres, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), brindó una conferencia de prensa de 36 minutos, en la que tocó temas álgidos, entre ellos se refirió a las declaraciones del exmandatario Abel Pacheco.

Minutos después de emitir su voto por Chaves, Pacheco expresó: "La crítica a él (Chaves) ha sido que es un acosador, las muchachas de Zapote que se cuiden. Agresor no es. No tengo conocimiento de que él se le tirara encima a ninguna muchacha, él lo que ha hecho es seducir. Con solo decirle que no y mandarlo al diablo, ya".

Sobre estas declaraciones, Figueres manifestó que le tomaron por sorpresa.

"Me tomaron por sorpresa y me entristecieron las declaraciones que se le atribuyen al expresidente Pacheco, me es difícil concebir cómo se pudo hacer una manifestación en ese sentido, si es correcto lo que entiendo que se dijo", aseguró el aspirante a la Presidencia.

"Es un irrespeto total y completo a los derechos humanos de las mujeres, no me parece que nadie, pero mucho menos un expresidente de la República, pueda decir tal cosa como la que dijo. Me parece, y lo digo con todo respeto, que le debe una disculpa a las mujeres de este país", agregó.

También, Figures se refirió a la campaña confrontativa que ha tenido con su rival Rodrigo Chaves, aspirante del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).



"Si Dios quiere y los costarricenses lo votan hoy y somos gobierno, mañana empieza el trabajo, mañana empieza el rescate en Costa Rica. La etapa que sigue es una etapa de consensuar, de converger, de buscar los puntos de coincidencia. Hemos visto propuestas interesantes que se plantearon por parte de otros candidatos", comentó el liberacionista.

Además, reflexionó sobre la nueva Asamblea Legislativa y el proceso de negociación que le espera a quien sea designado como próximo mandatario.

"Los costarricenses tomaron una muy buena decisión cuando eligieron: en lugar de haber terminado con 15 o más fracciones unipersonales, como pudimos haber terminado, lo hicimos con cinco importantes con las cuales podemos entablar mañana los diálogos necesarios", añadió.



​El candidato también aseguró tener buenas sensaciones al manejar información preliminar sobre el voto en el extranjero, aunque expresó que lo mejor será esperar los cortes oficiales del TSE.

También agradeció el apoyo de los expresidentes Laura Chinchilla y Óscar Arias, quienes anoche participaron en una reunión de planeación.

Por último, calificó de "episodio triste", el mensaje SMS que pagó Douglas Caamaño Quirós, seguidor del candidato presidencial del Partido Progreso Social Democrático, y que el TSE calificó de "intimidador" contra los fiscales.