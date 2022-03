Figueres dijo que su campaña recibió polémico video pero que lo rechazaron

La controversia por el polémico video que muestra a un grupo de personas lanzándose desde un edificio sigue sumando nuevos elementos.

Esta miércoles por la noche, el candidato José María Figueres le dijo al diario La Nación que su campaña recibió el video pero que decidieron rechazarlo.

El candidato le dijo a La Nación que en "todas las campañas hay muchas personas llenas de buena fe. Mandan a las campañas videos, memes, afiches y maquetas para vallas,pensando que con eso están contribuyendo a la campaña y a la victoria de la campaña".

El aspirante verdiblanco agregó que lo que se hace es revisar todo y que hay cosas que no se aprueba porque no van con la línea de la campaña.Según él, este video no fue aprobado por ser irrespetuoso e irreverente.

El caso paso a paso

El polémico video muestra a un grupo de jóvenes lanzándose de un edificio mientras una voz asegura que votar por Rodrigo Chaves es “dar un salto al vacío”, una frase que Figueres ha repetido en diferentes oportunidades durante la última semana.

Tanto la campaña de Figueres como la de Chaves han negado la autoría de esa producción y la han condenado.

El video fue grabado el 13 de marzo anterior en un edificio de San José, tal y como reconoció la agencia de casting relacionada con la producción: Inti Casting.

En un primer comunicado de prensa enviado a los medios de comunicación, Inti Casting se refiere a la preocupación que les genera “el video del Partido de Liberación Nacional”. La agencia dijo que para ese trabajo ellos fueron contratos y que aportaron los actores.

Esa misma agencia publicó dicho comunicado en sus redes, pero minutos después, modificó el contenido y eliminó el nombre del partido.

Inti Casting asegura que fueron contratados por una empresa productora (que no revela) y que no tuvo ninguna injerencia ni en la creatividad, desarrollo, grabación o edición de ese video, ni sabían de antemano de qué trataba el mismo.

Comunicado de Inti Casting:

En una entrevista con Daniel Céspedes, de Telenoticias, el productor ejecutivo de la agencia dijo que inicialmente se hizo un comunicado en el que se mencionó al PLN, pero después reflexionó y lo corrigió, pues aseveró que no estaba seguro si el video era para Liberación, ya que ellos fueron contratados por una empresa llamada Drim Tim, que en el pasado ha hecho trabajos para el PLN, pero que a él no le consta que este sea el caso actual. (Ver entrevista en video adjunto)

Esta mañana la campaña de Liberación Nacional suspendió, de última hora, una conferencia de prensa que tenía pactada para las 10 a. m. con la jefa de campaña Alicia Fournier, la cual tenía “un anuncio importante” que dar. El partido alegó razones de agenda y hasta ahora no ha dado información sobre cuándo se reprogramaría el acto.

El PLN insiste que la campaña de Figueres “no coordinó, aprobó ni participó” en la producción del video.

El candidato presidencial del PPSD, Rodrigo Chaves, aseguró ayer que tiene pruebas de que son Figueres y su campaña los que están detrás de esa producción, pero aseguró que las presentará en su debido momento.