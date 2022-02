Feinzaig a Villalta: ¿Adónde va a emplear a quienes pierdan su trabajo en zonas francas?

Villalta, usted ha dicho en varios debates que se opone a más impuestos pero en su plan de gobierno propone que las empresas extranjeras deberán pagar un 15% de impuesto sobre sus dividendos y a esto lo llama contribución especial solidaria, yo ya me sé la historia que usted cuenta sobre el sistema tributario justo... pero cuénteme: ¿Adónde va a emplear a los casi 180.000 costarricenses que dependen de las empresas de zonas francas? ¿Cuál será estrategia de atraer inversión extranjera con impuestos insostenibles?

La respuesta de V illalta se centró en la explicación sobre su concepto de "justicia tributaria" en su plan de gobierno.





"Tenemos que hablar de justicia tributaria porque las políticas que nos han aplicado los que han gobernado nuestro país, incluso usted parte del gobierno del PUSC, uno de los más cuestionados también, nos han hecho crecer la desigualdad cm nunca antes, hoy Costa Rica es uno de los 10 países más desiguales del mundo y eso queremos cambiarlo desde el Frente Amplio.



"Hablamos de redistribuir las cargas tributarias, que las pequeñas y medianas empresas, que los trabajadores independientes que están asfixiados se les pueds bajar las cargas tributarias del impuesto sobre la renta y que al mismo tiempo cerremos los portillos legales que favorecen el fraude y la evasión, la evasión en aduanas, la evasión usando paraísos fiscales, de los más ricos que no pagan impuestos como podrían y deberían pagarlo aplicando el informe de los papeles de Panamá .



"Creemos que hay una oportunidad, a raíz del acuerdo mundial en el seno de la OCED que plantea la necesidad de que los países revisen los impuestos a las multinacionales, no vamos hacer nada que afecte el empleo, la inversión extranjera es importante pero necesitamos justifica tributaria para financiar la salud educación, infraestrutura que hacen que el país sea atractivo para la inversión".

Lea también Nacional Repase aquí el Debate de Telenoticias A menos de 48 horas de que abran las urnas, seis candidatos a la presidencia se vieron caras en el último debate de esta campaña. ​Réplica de Feinzaig



"José María el que calla otorga, no me repondió la pregunta, no se necesita justicia tributaria, se necesita crecimiento económico para poder dar empleo, el tema de la justicia tributaria tiene que ver con otras cosas.