Fabricio Alvarado denuncia que Chaves y “su gente” quieren robarle partidarios a cambio de puestos

Fabricio Alvarado, denunció este martes al candidato presidencial, Rodrigo Chaves y su equipo de trabajo por tratar de comprar a algunos partidarios de Nueva República a cambio de futuros puestos políticos.

Mediante un video publicado en su cuenta de Facebook, el excandidato presidencial, expresó su enojo respecto a la campaña poco ética por parte del partido Progreso Social Democrático (PPSD).

“La gente del partido de Chaves no solo ha pedido apoyar a su candidato, si no que les han ofrecido irse con ellos y les han ofrecido puestos para un eventual gobierno y para las elecciones municipales del 2024” dijo Alvarado.

“Eso no se vale, yo rechazo totalmente esta postura por no ser ética y no respetarme a mi como ex candidato presidencial y al partido que represento” agregó.

En el mismo video, Alvarado aclaró que el partido Nueva República no dará adhesión a ninguno de los candidatos que se enfrentarán en segunda ronda este domingo 3 de abril.



A demás, pidió a los fabricistas valorar planes de gobierno, equipo y diputados electos tanto del PLN como del PPSD para que tomen su propia decisión.





