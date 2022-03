Eloy Mora se disculpa por polémico video, pero no revela quién lo ordenó

El actor y productor Eloy Mora reconoció este lunes en sus redes sociales que él y su empresa, Drim Tim, estuvieron detrás del polémico video que muestra a personas lanzándose desde un edificio mientras una voz invita a no votar por el candidato del Partido Progreso Social Democrático, Rodrigo Chaves.

En un video junto a su expareja, Karina Conejo, ambos se disculpan por el contenido de esa grabación, en la que reconocen no leyeron “la letra chiquita”, en relación con las implicaciones de su mensaje sobre un tema tan sensible.

“Sí, rodamos el audiovisual, fue un audiovisual que cuando llegó el guion a mí me explotó un poco la cabeza. Era transgresor, era fuerte, y eso es el trabajo del artista, es transgredir, molestar, meter el dedo en la llaga, comunicar, protestar, hablar fuerte…

“El guion no propone estar a favor del suicidio ni burlarse de él, lo que propone es lo contrario, lo peligroso de un suicidio político, lo peligroso que podría ser tomar una mala decisión colectiva. Nuestro gran error fue no leer la letra chiquita, lo que podría implicar, la gente que podríamos estar molestando y a la que profundamente le pedimos disculpas, no fue nuestra intención ni faltar el respeto, ni burlarnos, ni invalidar la importancia de un tema tan delicado”, dicen ambos en la grabación.