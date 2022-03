Cuestionamientos sobre economía dominaron tercer careo entre Figueres y Chaves

Los cuestionamientos de Rodrigo Chaves sobre el conocimiento económico de José María Figueres, y la validez real de esos diagnósticos, colmaron la agenda del debate de este martes de Radio Monumental, el primero de los careos de esta segunda ronda que se alejó de la polémica y se concentró en las propuestas.

Durante buena parte de la hora y media que duró el debate, los candidatos hablaron sobre las promesas de campaña en temas como combate al narcotráfico, pobreza y empleo.

En el bloque de preguntas directas, Chaves cuestionó a Figueres cómo pretende financiar todas las promesas de campaña que ha planteado.

“Promete bajar ₡100 de combustibles, gastar miles de millones al año creando 200 mil empleados, dar 40 mil bonos de vivienda en un año cuando en todo su gobierno no pudo… promete regalar, dar y no me ha dicho cuánto cuesta el paquete de regalos que está haciendo hoy, de dónde va a sacar la plata, qué va a cortar, qué va a cerrar o qué impuestos va a incluir”, le cuestionó Chaves.