Christian Rivera propone atacar informalidad con "patentes temporales" para trabajadores independientes

En Costa Rica, 915 mil personas están ancladas a la informalidad, eso significa que 4 de cada 10 puestos de trabajo carecen de cualquier tipo de garantía, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Para atacar este mal, el doctor Christian Rivera, candidato del partido Alianza Demócrata Cristiana (ADC) propone formalizar a un millón de emprendedores en un plazo de cinco años. Así lo planteó este martes durante la tercera sesión de debates del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

“Tenemos la visión de ir integrado a por lo menos 200 mil emprendedores al ecosistema productivo al año, al cabo de cinco años habremos integrado a un millón de costarricenses que están en la informalidad”.

Ante consultas de Teletica.com sobre cómo piensa conseguirlo, Rivera dijo que lo haría mediante el otorgamiento de permisos temporales que le permitan a las personas, en cuestión de un año, ponerse al día con los trámites ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

"Si los gobiernos locales otorgan patentes temporales, y nosotros apoyamos con los permisos sanitarios temporales de funcionamiento, esto de la mano de una declaración jurada para que en un año estas personas independientes se pongan al día con los trámites y tengan acceso al crédito, generaríamos un escenario ideal para terminar con la informalidad" explicó Rivera.

Para el investigador y economista Leiner Vargas, una limitante de esta propuesta es que podría excluir a los negocios que llevan más tiempo operando bajo la informalidad y beneficiar, en su mayoría, a los nuevos negocios.

Precisamente en el tema de los nuevos negocios, Vargas también señaló que el plazo de un año para que el emprendimiento se formalice es poco realista. "El costo de formalizarse durante los tres primeros años es muy alto y se le conoce en la economía como el 'Valle de la muerte'. Por lo tanto, durante este plazo tienden a no formalizarse, entonces tendría sentido en tanto se considere este plazo".

Por su parte, el investigador y exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, asegura que la iniciativa minimiza el problema de la informalidad y no necesariamente ataca la principal barrera.

“Me parece que lo limita a si tiene o no patente, pero por qué no lo tiene. Muchas personas ni siquiera tiene dónde prestar la actividad, hay gente que vende en las calles o por Internet; hay más razones que la patente, y estas van desde el costo de formalizarse, hasta que existen mercados irregulares” agregó Rodríguez.



Desde la óptica del exviceministro, para atacar la informalidad primero se debe tener un mapeo claro de por qué se da el fenómeno, ya que es un problema multifactorial, y si no se atacan todas las aristas al mismo tiempo es difícil tener una reducción significativa tal y como la plantea Rivera.

Finalmente, ambos analistas coinciden en que la cifra no es realista: "formalizar a un millón de personas es casi eliminar la informalidad, no creo que sea alcanzable con una propuesta como esta" puntualizó Rodríguez.



