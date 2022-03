Campaña sucia entre Figueres y Chaves: ¿Estrategia o falta de propuestas?

Lejos de centrarse en las propuestas de cara a un eventual gobierno, los debates de Extra TV (miércoles) y Radio Columbia (jueves) han dejado claro que las agendas de campaña de José María Figueres (PLN) y Rodrigo Chaves (PPSD) se concentran, hasta ahora, en los ataques y las acusaciones.

Esa realidad empata también lo que ha sido el camino hacia el balotaje del próximo 3 de abril: una carrera teñida de polémica que se nunca se acercó a aquella promesa de una “campaña de altura”.

¿Pero es la falta de propuestas de ambos candidatos la razón de esa guerra de trapos sucios o más bien una estrategia de cara al electorado?

“Hay dos aproximaciones: el que se concentren en esos ataques disimula o disminuye la atención en términos de la calidad de las propuestas, si realmente estas son insuficientes para no quedar desnudos es mejor hablar papaya antes de que de propuestas; la segunda es que si usted suma el apoyo que obtuvieron en la primera ronda es tan bajo que la pregunta es qué motiva a los que no los apoyaron, y las últimas encuestas demuestran que es más fácil votar en contra de que a favor de, entonces los comandos se están enfocando en eso, en el mensaje de por qué no votar por el rival antes de por qué apoyar a mi candidato”, explicó el analista político Alejandro Barahona.