"Campaña de altura": ¿Qué dicen Figueres y Chaves?

Los candidatos presidenciales José María Figueres (Liberación Nacional) y Rodrigo Chaves (Progreso Social Democrático) “intercambiaron” mensajes, este miércoles, por el llamado de varios sectores a tener “una campaña de altura”.

Los dos protagonistas de la segunda ronda electoral mostraron sus diferencias sobre la definición de ese término de cara al proceso electoral que culminará el próximo 3 de abril.



Por un lado, el liberacionista dijo que su campaña siempre ha sido “de altura” y que para él eso tiene un significado diferente al del “chavismo”, término que utilizó para referirse a su rival.

“Yo lo que he escuchado es que personas en el chavismo han venido hablando de que tengamos una campaña de altura y aquí lo que hay que definir es ¿cuál campaña de altura?, ¿qué significa una campaña de altura? Nosotros hemos venido, desde el primer momento, en una campaña de altura y en esa campaña seguiremos.

“Campaña de altura significa, para mí, respetar la democracia, a la prensa, a la institucionalidad, respetar un estado social de derecho”, dijo en una alusión directa a algunos de los cuestionamientos que ha enfrentado Chaves en días recientes.

En la otra acera, el exministro de Hacienda defendió que él y su partido han sido “pioneros” en pedir esa campaña de altura y, mediante una serie de videos, aseguró que desde el 7 de febrero anterior él mismo solicitó esta.

“Sin embargo, pese al ruego de los altos representantes del Partido Progreso Social Democrático, esta semana nos hemos visto enfrentados a una campaña del más bajo nivel, tanto en redes sociales como en medios de Información tradicionales”, dijo la campaña del PPSD.

En lo que definió como una campaña sucia, el partido reiteró que ni este ni Chaves se prestarán a esa campaña “de mentiras, inexactitudes, o detalles de la vida privada que, evidentemente, no generarán un solo empleo, no nos permitirán pagar la gigantesca deuda pública, no abaratarán el costo de la vida, no mejorarán nuestra deteriorada calidad educativa, y no atraerán inversiones”.