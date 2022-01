15 de los candidatos presidenciales reformarían la regla fiscal

La regla fiscal, que es un freno al gasto público, es el centro de un debate entre quienes plantean cambiarla porque impide al Estado producir en momentos de crisis, y quiénes la defienden como garante de la disciplina fiscal.

En esencia, esta norma que fue aprobada en 2018 como parte de la reforma fiscal y lo que busca es que el Gobierno no se endeude más allá de lo que puede pagar, y para esto establece un límite al gasto que depende del crecimiento de la economía y los niveles de deuda.

Establece cuatro escenarios, el más extremo es que cuando la deuda pública supere el 60% de la producción nacional, es decir del PIB, el gasto total no podrá superar el 65% del crecimiento promedio del PIB nominal de los últimos cuatro años.

Ante la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, la producción del país se desplomó y el gasto se disparó, en consecuencia este límite al gasto aumentó. Desde la Asamblea Legislativa incluso se han impulsado propuestas para flexibilizar la aplicación de la norma.

De los 25 aspirantes a la presidencia, hay 15 que están a favor de reformar o eliminar la regla fiscal . Estos son sus planteamientos, que fueron extraídos de los debates del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la semana anterior.

-Welmer Ramos (Partido Acción Ciudadana): “Es para operar en una economía normal y está siendo contraproducente porque nos quita la capacidad de realizar actividades que dinamicen la economía”.

-Lineth Saborío (Partido Unidad Social Cristiana): "Cada espacio y cada momento de la vida del país es diferente y no podemos aplicar siempre, de manera general y uniforme, una misma medida".

-Eduardo Cruickshank (Restauración Nacional): "Hay sectores en los que debe haber válvulas de escape para liberarlos de la regla fiscal, como Procomer, Banhvi, o las universidades para becas".

-Rodrigo Chaves (Progreso Social Democrático): "H ay que reformarla para que tome ventajas cuando las tasas de interés son bajas y que restrinja el gasto cuando las tasas de interés y la deuda sean altas".

-Martín Chinchilla (Pueblo Unido): “Tal c omo está planteada definitivamente no es la mejor, desde la perspectiva que no se está atacando la raíz del problema".

-Rolando Araya (Costa Rica Justa): "Yo·aplicaría algunos cambios, a estas alturas vamos teniendo experiencia que algunos proyectos deben tener inversión, el país no debe detener la inversión, debe racionalizar el gasto corriente".

-Oscar López, (Partido Accesibilidad Sin Exclusión): "Es una buena idea, pero terminó siendo una chambonada, se hizo una regla a la medida de todos y no se tomaron cuentas variables. No se le puede poner a la educación, pero sí una razonable al ICE o al INS".

-Oscar Campos (Encuentro Nacional): "La regla fiscal salió peor la medicina que la enfermedad, se requiere control, pero esa regla fiscal fue hecha con los pies, claro que hay que modificarla, claro que a como está no sirve".

-Walter Muñoz (Integración Nacional): "A como está es engañosa, lo que se requiere es reducir los gastos en una serie de ajustes que tiene cada institución. No se puede aplicar una regla fiscal a todas las instituciones".

​​​​​-Rodolfo Piza (Nuestro Pueblo): "Me parece más equilibrada la regla fiscal Constitucional, creo en el equilibrio fiscal, y ese modelo era más flexible que la regla que hoy está aprobada, creo que ahí se puede lograr un ajuste".

-Sergio Mena (Nueva Generación): "La regla fiscal es una buena idea para tener en cintura los presupuestos, creería que temas como salud, educación y seguridad y el TSE no deberían estar sujetos a la regla fiscal".

-Jhonn Vega, (Partido de los Trabajadores): "Desde el inicio nos opusimos. Nos parece que en medio de la crisis es urgente derogar esta medida, no es posible que en medio de la pandemia haya instituciones que están desfinanciadas".​​​​​​

-José María Villalta (Frente Amplio): "Debe replantearse porque como esta, es demasiado rígida e impide que el Estado en momentos de crisis pueda intervenir para estimular la producción. Hay dos grandes temas: la inversión en obra pública y todas aquellas instituciones que tienen sus propias fuentes de financiamiento".



-Roulan Jiménez (Movimiento Social Demócrata): "Los mecanismos regulatorios son buenos, pero el sistema de meter al Estado en cintura de ga s tos versus ingresos no es el más adecuado porque el Estado depende de la capacidad de producción que tenga y para eso hay que invertir".

-Rodolfo Hernández (Republicano Social Cristiano): “Creo en la regla fiscal. Yo mantengo la regla fiscal, las únicas dos excepciones que haría son educación y salud".

Del otro lado, diez candidatos proponen mantener la regla fiscal tal como fue aprobada en la ley , y estas son sus iniciativas:



-Fabricio Alvarado (Nueva República): “No propondríamos ningún cambio, siendo que esta claro que es un instrumento que lo que pretende es control y orden en las finanzas públicas. Lo que necesitamos es usar los recursos que tenemos bien".

-Federico Malavassi (Unión Liberal): “El tema es que hay que limitar el gasto público en todo sentido, no puede ser que en una supuesta crisis el presidente de la República le ordene al de la Caja meter ocho mil empleados más. No nos está beneficiando, pero sí nos está hundiendo. Hay que entender que este pulpo no puede ser tan grande, va más allá de la regla fiscal, hay una regla constitucional”.

-Carmen Quesada, (Justicia Costarricense): “No es para unos sí y para otros no. La regla fiscal debe ser para todos los ciudadanos. No hay que inventar muchas reglas, proyectos o leyes, hay que lograr que se cumplan las que ya hay”.

-Greivin Moya (Fuerza Nacional): “Debe mantenerse y debe ejecutarse tal y como esta propuesta, ósea si no podemos aumentar el gasto de las instituciones lo más lógico es que todas las instituciones se acojan a eso, pero cuando se manejan estos asuntos con criterio político y no técnico, ya la disciplina se perdió”.

-Luis Alberto Cordero (Movimiento Libertario): "Es, si se quiere, un mal necesario. El control de la plata, y sobre todo del gasto público, necesita mucha disciplina que es lo que le ha faltado a este país".

-Eli Feinzaig (Liberal Progresista): “Debe cumplirse, no estamos planteando ninguna reforma, pero sí creemos que es necesario sanear las finanzas públicas, reduciendo el tamaño del aparato estatal y simplificando el esquema tributario".

-Chiristian Rivera (Alianza Demócrata Cristiana): "La Constitución Política fue visionaria en el establecimiento de una relación entre ingresos y gastos, la paradoja es que llegara la Sala IV a decir que era imposible aplicarla por los procesos de endeudamiento de diferentes gobiernos. La regla fiscal nos obliga a tener procesos de administración consciente y eficiente".

-Natalia Díaz (Unidos Podemos): "La regla fiscal se debe respetar, está en la Ley de las fianzas públicas. Considero que es una excelente medida".

Jose María Figueres: (Partido Liberación Nacional): "La regla fiscal es una camisa de fuerza necesaria ante la inelasticidad del gasto, el mejor antídoto para salir de la regla fiscal es poner la economía a crecer".

-Maricela Morales (Unión Costarricense Democrática): "Es importante la regla fiscal. Nos estamos ahogando los costarricenses en impuestos".

