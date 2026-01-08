Video: El día en que Gerardo Zamora cantó el ‘Padre Nuestro’ de Teletica

Un video del periodista Gerardo Zamora cantando el Padre Nuestro de Teletica emocionó, este jueves, a los usuarios de redes sociales.

La grabación fue compartida por la cuenta oficial de Teletica Entretenimiento, junto al siguiente mensaje: “En una Costa Rica que a veces se siente tan dividida, el legado de Gerardo y su familia es un ejemplo para nuestro país. Porque mientras el ruido externo intenta dividirnos, figuras como la suya nos recuerdan esos hilos invisibles que nos unen a todos: la importancia de la familia, la gratitud y la resiliencia”.

Zamora falleció el 5 de abril de 2023, luego de una larga lucha contra un meningioma, tumores benignos que lo llevaron al quirófano en ocho ocasiones y que, incluso, lo hicieron perder su ojo derecho.

Teletica.com conversó con su esposa, Ginnés Rodríguez, quien compartió los sentimientos que la embargaron al ver la publicación.

“El primero es, por supuesto, mucha nostalgia, porque uno sabía lo que significaban esos momentos, lo que significaba la música para Gerar, porque amaba su trabajo, entonces ahí hay una mezcla de esas dos cosas: lo que le apasionaba y lo que disfrutaba su trabajo como periodista, que hasta este tipo de cosas, antes de una transmisión en vivo, que eso es lo que me parece que estaba a punto de ocurrir, se veían con tanta naturalidad.

“No había nervios, no había presión, no, no, no, había que disfrutar, y yo creo que es una de las grandes lecciones que seguimos manteniendo: hay que disfrutar todo en esta vida, el trabajo, hasta las crisis”, expresó.



La presentadora de televisión también indicó que ver a Gerardo cantando el Padre Nuestro también “le alegró mucho el corazón”.

“Estaba viendo los comentarios y, a veces, uno cree que solamente uno recuerda, que solamente uno mantiene vivo esos momentos, y no, hay muchas personas”, agregó.







Teletica, además, mencionó a Fernando Reyes, el camarógrafo que acompañó a Zamora en ese momento, quien ya falleció. Ginnés aprovechó para recordar a quien también fue su compañero de trabajo.

“Es hermoso también ver ahí a otro gran ser humano, que era Fernandito Reyes, con su voz poderosa, y sus saludos y ánimos infaltables cuando uno trabajaba con él, y me los imaginé que deben estar repitiendo esa misma escena, pero en el cielo. Fernandito, con su buen humor y con su carisma, molestando a Gerar también, así que es lindo pensar que esa misma escena también se repite desde el cielo”, concluyó Rodríguez.



“Los pachos”

El video de Gerardo Zamora era parte de una sección llamada Los pachos, que se transmitía en Telenoticias y, posteriormente, formó parte de El Chinamo.

El productor del programa de fin de año, Alonso Acosta, explicó a este medio cómo se originó el segmento.

“Antes de existir ‘El Chinamo’, se hacía un programa especial de 30 minutos y pasaba entre varias ediciones de Telenoticias. Cuando nace ‘El Chinamo’, a partir, de 2002, por el estilo del programa, se trasladan los pachos para ese espacio. Generalmente, teníamos un pacho o varios por día”, dijo Acosta.

Aunque no tiene la fecha específica, el productor detalló que el video fue grabado entre 2002 y 2005.