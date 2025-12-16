Una publicación en redes sociales permitió a Keilor cumplir su sueño en ‘El Chinamo’

Una simple publicación en redes sociales fue suficiente para cambiarlo todo. En cuestión de minutos, Keilor, un joven con discapacidad y fiel seguidor de Teletica, logró cumplir uno de los sueños que había esperado durante años: asistir al El Chinamo en vivo.



Keilor siempre quiso estar presente en el programa navideño, pero había una limitante clara: no tenía la mayoría de edad. Este año, tras cumplir 18, su familia decidió que era el momento de intentarlo, aunque sabían que no sería fácil.

​“Había que mover cielo y tierra”, contaron sus padres, Dianne Segura y Luis Herrán, quienes recurrieron a las redes para pedir ayuda y contactar a alguien que pudiera facilitarles entradas.

La respuesta fue inmediata. En apenas 20 minutos, la publicación llegó a Daniel Montoya, humorista de Toros Teletica y exparticipante de Mira quién baila, quien, por medio de una exprofesora de Keilor, logró gestionar las entradas necesarias.



​“La reacción de él fue una locura”, relataron sus padres.

La noticia llegó rápido y de forma inesperada. Desde ese momento, Keilor comenzó la cuenta regresiva, esperando con emoción el 15 de diciembre, el día en que finalmente asistiría al programa que tanto admira.



De acuerdo con Herrán, su hijo es un auténtico “Teletica lover”. Ama el canal, sigue su programación y vive con especial ilusión la temporada navideña. Ya en El Chinamo, no ocultó su felicidad: cantó, bailó y disfrutó cada momento del ambiente festivo, acompañado de su “tío pelotero”, Pablo Gómez, quien tampoco dudó en sumarse a la experiencia.



Para la familia, más allá del espectáculo, la experiencia significó inclusión, alegría y la oportunidad de que Keilor pudiera vivir lo que por años solo había visto a través de la pantalla.

​“Agradecemos que se den estas oportunidades, para que él también pueda venir y disfrutar”, expresaron emocionados.

La historia de este joven demuestra cómo un pequeño gesto, amplificado por las redes sociales, puede convertirse en una gran oportunidad y en un recuerdo imborrable.



Repase la entrevista completa aquí: