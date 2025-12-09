¡Todo listo para ‘El Chinamo 2025’! Este lunes se realizó ensayo general

El equipo de animadores, bailarines, comediantes y DJ de El Chinamo 2025 ya está listo para iniciar la fiesta de fin de año más esperada de Costa Rica. Durante su ensayo general, este lunes, mostraron la energía que el público podrá disfrutar del 11 al 23 de diciembre a partir de las 8 p. m. por Teletica.



Nancy Dobles, Mauricio Hoffmann, Melania Villalta, María Teresa Rodríguez, Carlos Álvarez, Keyla Sánchez, Jair Cruz y Gabriela Jiménez liderarán la transmisión, que promete concursos, premios y mucho entretenimiento en vivo.



El ensayo general del programa dejó claro que la diversión está garantizada.

Los animadores dieron una muestra de la alegría que caracterizará cada noche del evento y anticiparon las sorpresas que tendrán para los chinameros, incluyendo los juegos favoritos, nuevas secciones y grandes premios como viajes a Cancún.



El Chinamo 2025 se transmitirá por Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.