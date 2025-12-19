Repase los mejores momentos de ‘El Chinamo’ de este jueves

La sétima transmisión de El Chinamo volvió a confirmar por qué es una de las producciones más queridas de la temporada navideña: música en vivo, mensajes sociales, risas y el trabajo en equipo detrás de cámaras marcaron la edición de este jueves.

La noche arrancó con una interpretación que no pasó desapercibida: Ian García, compañero del departamento de Deportes de Teletica, sorprendió al público al interpretar un tema de José José en un tono alto, ganándose aplausos y comentarios positivos dentro y fuera del set.

El ambiente festivo se mantuvo durante toda la transmisión, con tomas del público disfrutando, entrevistas a los “chinameros” y segmentos cargados de emoción.





Uno de los ejes de la noche fue mostrar el trabajo que se realiza detrás de cámaras: reuniones de coordinación, risas y el compañerismo de un equipo de profesionales que cuida cada detalle para que el programa llegue a los hogares como una verdadera fiesta de fin de año.





Entre los momentos más comentados estuvo El Chinaoke de este jueves, que además de entretener, incluyó un mensaje crítico contra la xenofobia de algunos costarricenses hacia la población nicaragüense, reforzando el compromiso del espacio con temas sociales.



