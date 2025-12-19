Periodista de Teletica Radio sorprende en El Chinamo por su excelente interpretación de José José

El periodista de Teletica Radio, Iand García Castro, dio la sorpresa la noche de este jueves en el programa El Chinamo de Teletica, al realizar una destacada interpretación del cantante mexicano José José.

El oriundo de Grecia subió al escenario y, micrófono en mano, cantó el clásico El Triste, demostrando sus dotes vocales y conquistando al público, que se puso de pie y encendió sus celulares para acompañar la presentación (ver video adjunto).

García contó además con una barra de apoyo integrada por sus colegas periodistas deportivos de Teletica: Gustavo López, Christian Sandoval, Eduardo Castillo, Andrés González y Ricardo Cordero, quienes corearon la canción con entusiasmo.

Todos ellos participaron en el programa para respaldar a su compañero Juan Carlos Solano, quien se encontraba realizando la tradicional Misión Chinamo.