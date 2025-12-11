Pablo Leal y la ‘Cultura Chinamera’ llegarán a su pantalla a partir de este jueves

El experimentado actor de doblaje Pablo Leal será una de las novedades en El Chinamo 2025, la mejor fiesta de fin de año (ver video adjunto).

Leal ha prestado su voz para cortometrajes animados internacionales, numerosos audiolibros y campañas de bien social en diversos países de Latinoamérica. Además, en el 2026 su talento formará parte de producciones de grandes casas cinematográficas.



Como parte de esta participación, el programa estrenará la sección Cultura Chinamera, en la que los dichos que escuchamos a diario se transformarán de una manera muy llamativa. El propio creador asegura estar sorprendido con la cantidad de material que existe para explotar en este espacio.



El talento de este cartaginés de 34 años será uno de los atractivos de la producción, que llegará a la pantalla del 11 al 23 de diciembre, a partir de las 8 p. m.