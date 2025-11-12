Nuevo personaje tratará de cumplir su sueño en ‘El Chinamo’ de Teletica

Un nuevo y muy particular personaje formará parte de la mejor fiesta de fin de año: Standaperro, quien intentará por todos los medios ingresar a Teletica para cumplir su sueño de salir en El Chinamo.



Durante su recorrido, este divertido personaje se topará con varias personalidades con quienes vivirá momentos llenos de comedia (ver video adjunto).

“Es un perro comediante. Él tuvo varios dueños, pero es un perrillo que es como rebeldón, y en una de tantas encontró en la comedia una forma para vivir en la calle y hacer su propia vida. ’Standa' es porque sus primeros dueños, que eran unos norteamericanos, le decían ‘stand up’, ‘sit’, y pensó que era su nombre”, explicó Franco Céspedes, su creador.

Céspedes cuenta con más de 20 años de experiencia en animación digital y ha participado en producciones para Netflix y HBO Max. Ahora que forma parte de El Chinamo, promete muchas carcajadas.

“Creo que todos buscamos ‘El Chinamo’ para divertirnos en diciembre, después de un año lleno de muchas cosas. El perrito por lo menos les trae esa comedia distinta, que probablemente no han visto en mucho tiempo”, concluyó el animador.

Recuerde que El Chinamo de su Teletica estará en su pantalla del 11 al 23 de diciembre, a partir de las 8 p. m.