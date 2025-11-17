Entretenimiento
Magia y humor en ‘El Chinamo’: Carlos Lorgia llega desde Nueva York
La mejor fiesta de fin de año llegará hasta su hogar del 11 al 23 de diciembre, a partir de las 8 p. m.
El reconocido mago colombiano Carlos Lorgia aterrizó en Costa Rica para sumarse a la mejor fiesta de fin de año: El Chinamo de su Teletica.
Los “chinameros” disfrutarán no solo de sus impactantes actos de magia, sino también del gran humor que caracteriza a este referente mundial del ilusionismo.
Lorgia, quien forma parte de una prestigiosa familia de magos, ha perfeccionado sus presentaciones a lo largo de generaciones, combinando técnica, carisma y creatividad.
No se pierda el talento de Carlos Lorgia, quien promete sorprender con su espectáculo lleno de risas y asombro.
Recuerde, El Chinamo estará en su pantalla del 11 al 23 de diciembre, a partir de las 8 p. m., por Teletica y Teletica.com.