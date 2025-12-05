El Chinamo
Los chistes más picones, la buena vibra y otras salidas cargarán de humor ‘El Chinamo’
Conozca el equipo de comediantes que formarán parte de la mejor fiesta de fin de año.
El Chinamo, la mejor fiesta de fin de año, estará cargada de humor (ver video adjunto de Telenoticias).
La popular Elvirilla llegará un año más con sus historias y ocurrencias.
Además de ella, estará Carlos Ramos, El Porcionzón, que desde ya se está preparando con sus famosos picones; y Papi Paz, que llegará con su buena vibra para contagiar a todos los chinameros.
A este gran equipo se suma Juanka Galindo con sus salidas únicas.
Recuerde que El Chinamo de Teletica llegará a su pantalla del 11 al 23 de diciembre próximos, a partir de las 8 p. m.