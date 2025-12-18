Ítalo Marenco fue protagonista de ‘Misión Chinamo’ este miércoles

La mejor fiesta de fin de año continúa en El Chinamo, y el encargado de encender el ambiente fue Ítalo Marenco, quien asumió la Misión Chinamo este miércoles y la cumplió con éxito.



Durante su participación, Marenco agradeció el cariño del público que no dejó de enviarle mensajes y sugerencias de lugares y comidas típicas (ver video adjunto en la portada).

La energía se mantuvo al máximo durante toda la velada. Los chinameros bailaron, cantaron y disfrutaron de un ambiente lleno de alegría, confirmando que la mejor fiesta de fin de año se vive en El Chinamo.



Michelle, una de las asistentes, aseguró haberla pasado muy bien.

​“Súper divertido, un súper ambiente con mis compañeros y mis amigas. Ha estado chivísima, la he disfrutado demasiado. Les recomiendo que vengan”, comentó.



El entretenimiento continuó con la participación de Johnny Man, quien puso a gozar a los asistentes con su buena vibra.

Además, doña Sirlene Barrantes, vecina de Iquitos de Desamparados, se ganó un viaje a Cancún para dos personas, mientras que Cindy Masís sorprendió al público con su talento vocal en la sección Cántala si puedes.



'El Chinamo' promete muchas más sorpresas este jueves, a partir de las 8 p. m., por Teletica.