¿Estará Ítalo Marenco en 'Misión Chinamo 2025'? Entérese aquí de las novedades

La esperada sección Misión Chinamo 2025 ya comenzó a revelar quiénes serán los rostros que enfrentarán los famosos retos del programa, y uno de los confirmados es Ítalo Marenco. El presentador aseguró que este año dirá presente en la dinámica que combina adrenalina, humor y competencia en vivo.

Además de Marenco, el exfutbolista y figura muy querida por los costarricenses, Wilmer “El Pato” López, también se apuntó a los desafíos que lo pondrán a prueba frente a la audiencia.

A la lista se suma la destacada boxeadora costarricense Naomi Valle, quien buscará superar cada misión con el apoyo de sus seguidores.

La conducción de Misión Chinamo continuará bajo la guía de la presentadora Gabriela Jiménez, quien regresará a liderar la sección durante las transmisiones especiales de fin de año.

Este año, El Chinamo celebrará su edición número 24 y se transmitirá del 11 al 23 de diciembre, a partir de las 8 p. m. por Teletica. El programa contará con su tradicional equipo de animadores: Nancy Dobles, Mauricio Hoffmann, Melania Villalta, María Teresa Rodríguez, Carlos Álvarez, Keyla Sánchez, Jair Cruz y Gabriela Jiménez.