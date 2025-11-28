'El Chinamo' llevará a 11 ganadores a Cancún: ¡Entérese de todos los detalles aquí!

El Chinamo de Teletica 2025 ofrecerá a 11 ganadores, junto a un acompañante, la oportunidad de disfrutar de un viaje a Cancún, en Quintana Roo, al este de México.

El paquete contempla hospedaje en un hotel todo incluido, tour a Islas Mujeres y paseo en barco pirata, lo que promete una experiencia completa de diversión.

Los interesados deben estar atentos a las llamadas durante el programa, ya que deberán responder una pregunta relacionada con el show o de conocimiento general, considerada sencilla. Aquellos que superen esta primera prueba recibirán, al día siguiente, una segunda prueba en el programa para asegurar su boleto.

El programa, que por segundo año consecutivo incluirá premios con viajes fuera del país, promete sorpresas, participación desde casa y dinámicas como la "misión Chinamo".

El Chinamo se transmitirá del 11 al 23 de diciembre próximos a partir de las 8:00 p. m.