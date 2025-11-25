¿Cuáles artistas se presentarán en 'El Chinamo' 2025?

La alegría y el característico estilo festivo de Los Rabanes marcarán el inicio de la temporada 2025 de El Chinamo, que arrancará oficialmente el 11 de diciembre por la señal de Teletica.

La agrupación panameña llegará para poner a bailar a todos los “chinameros” en una celebración que, según la producción, estará cargada de música y dinamismo.



A ellos se sumará Johnny Man junto a Mekatelyu, quienes llevarán su buena vibra y ritmos caribeños al escenario. El cantante aseguró que esta edición será una verdadera fiesta tanto para el público presente como para los televidentes que seguirán el programa desde sus hogares.



El Chinamo se transmitirá del 11 al 23 de diciembre a partir de las 8:00 p.m. por Teletica. Además, el programa La Previa continuará al aire todos los miércoles de noviembre a las 7:30 p.m. por el canal TD+2.





