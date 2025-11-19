Conozca al equipo de animadores de ‘El Chinamo’ 2025

El equipo de animadores de El Chinamo 2025 ya está listo para poner a prueba su energía y entusiasmo durante la fiesta de fin de año más esperada de Costa Rica. La transmisión se realizará del 11 al 23 de diciembre a partir de las 8 p. m. por Teletica.



Nancy Dobles, Mauricio Hoffmann, Melania Villalta, María Teresa Rodríguez, Carlos Álvarez, Keyla Sánchez, Jair Cruz y Gabriela Jiménez serán los encargados de entretener al público con concursos, juegos, premios y mucha diversión en vivo.



Villalta expresó su emoción por regresar por segundo año consecutivo como presentadora.

"Qué emoción, sí, estoy demasiado feliz de verdad de poder regresar por segundo año ya como presentadora en 'El Chinamo'. Yo quedé enamorada del formato, el primer año la experiencia fue increíble y ahora voy a tener un poquito más de cercanía con toda la gente que va a la mejor fiesta de fin de año, así que ya estoy lista para asumir el reto", comentó.

Por su parte, María Teresa Rodríguez destacó la alegría de compartir con las familias costarricenses:

​"La verdad es que estoy muy feliz, muy contenta de un año más poder compartir con todas las familias costarricenses en la mejor fiesta del año. Realmente estamos ansiosos, ya quiero que sea diciembre, no solamente por Navidad, sino también por 'El Chinamo'".

Keyla Sánchez resaltó el entusiasmo que caracterizará el evento:

​"Arranca 'El Chinamo¿ y oficialmente estamos ya en lo que son las fiestas, esa alegría y yo creo que la gente en su casa puede esperar, pues además de buenos premios, muchísimo entusiasmo de parte de mis compañeros, alegría, vamos a pasarla súper bien, muchísimas risas, vamos a cantar, a bailar".

Jair Cruz también celebró la oportunidad de vivir la experiencia de El Chinamo (ver video adjunto en la portada).

"Hay gente que dice, este era mi sueño estar en 'El Chinamo', y cuando uno ve eso, yo creo que son esos pequeños ingredientes que hacen que cada noche sea totalmente diferente".

Mauricio Hoffmann habló sobre la química del equipo:

"Así como nosotros disfrutamos 'El Chinamo', porque sinceramente lo disfrutamos, hacemos que ustedes lo disfruten también, de esa forma, porque hay gente que nos dice, qué breteada, ¿verdad? Fin de año. Sí, pero nos encanta hacerlo y la energía creo que se transmite, tenemos una química lindísima".

Nancy Dobles coincidió en la importancia del compañerismo:

​"Llevamos años. Algunos, que llevamos muchísimos años compartiendo juntos, como equipo de 'El Chinamo', pero también aquí en el canal, que a veces nos vemos, pero ya como volvernos a reencontrar todo juntos es muy lindo, son maravillosas personas cada uno de ellos".

Gabriela Jiménez mantendrá la adrenalina de la Misión Chinamo:

​"Andamos en la calle, en carreras, pues luchando para que todas las misiones se cumplan y de verdad que estoy segura que este año se van a divertir tanto como nosotros haciéndolo", aseguró.

Finalmente, Carlos Álvarez continuará al frente de La Previa, preparando al público para cada noche de Chinamo: