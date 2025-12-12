Chinamo 2025: Así se vivió la primera noche de la mejor fiesta de fin de año

La edición 2025 del Chinamo arrancó con una celebración cargada de ritmo, humor y participación del público. La primera noche del tradicional programa de fin de año reunió a cientos de televidentes y asistentes, quienes disfrutaron de un espectáculo lleno de sorpresas.



Desde Panamá, Los Rabanes se unieron a La Kuarta para poner a bailar a todos los chineameros con un enérgico show que marcó el tono festivo de la velada. Entre música, baile y dinámicas, el público respondió con entusiasmo a cada intervención del elenco.



El programa también incluyó segmentos humorísticos, como las ocurrencias de "Porcio" y la icónica participación de Sandoval en compañía de “Messi”, que provocaron carcajadas entre los presentes. Las tradicionales misiones no podían faltar y, en esta ocasión, la boxeadora costarricense Naomy Valle cumplió con éxito el reto asignado (ver video adjunto en la portada).



En la parte de concursos, el primer premio de ¢400.000 del juego Arme y Gane quedó en manos de Michel, vecina de Goicoechea, quien celebró emocionada su triunfo. Además, se estrenó el Chinaoke, una nueva dinámica que promete convertirse en uno de los favoritos de la audiencia.



La producción anunció que este viernes continuará la fiesta con más sorpresas, incluido el esperado momento en que se entregarán los primeros viajes a Cancún.



Recuerde seguir El Chinamo hasta el 23 de diciembre, por la señal de Teletica.com, Teletica Canal 7 y el app TDMAX.