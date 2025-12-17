Así se vivió la noche juvenil en 'El Chinamo 2025'

La noche juvenil de El Chinamo 2025 se vivió en un ambiente de fiesta constante, marcado por gritos, entusiasmo y una respuesta permanente del público. La energía se mantuvo de principio a fin, consolidando este espacio como uno de los preferidos por la audiencia joven.

Uno de los momentos más destacados fue la presentación del grupo Buena Calle, cuya entrada al escenario provocó una reacción inmediata del público, que coreó y bailó cada una de sus canciones, reafirmando su conexión con las nuevas generaciones.



El espíritu de la fiesta se intensificó con la aparición de Pirulillo, quien se ganó el cariño del público y se convirtió en uno de los personajes más celebrados de la noche, al punto de ser considerado el alma del evento juvenil.



El baile también tuvo un espacio protagónico con la participación de Los Piratas del Ritmo. Desde Escazú, Alejandro y Mariángel demostraron que el swing criollo no tiene edad, llevando ritmo y tradición a la tarima de El Chinamo.



El humor no quedó de lado. El personaje de Standaperro vivió un momento de contrastes durante una entrevista que inició con buen recibimiento, pero que no terminó como se esperaba, generando risas entre los asistentes y televidentes.



Los Chinaokes recordaron otro de los mensajes característicos del programa: el valor de recorrer y disfrutar Costa Rica, destacando el lujo que representa viajar dentro del país y conocer sus diferentes rincones.

No se pierda El Chinamo, todos los días a las 8 p.m. hasta el 23 de diciembre, por Teletica Canal 7, Teletica.com y el app TDMAX.

