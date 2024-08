“Sentí mucha ira, me sentí desesperado”: Alex describe los segundos previos al accidente

En el tercer programa de El Buscador en Red, Alexander Reyes y Rebeca Salazar compartieron cómo el accidente que casi les costó la vida transformó radicalmente su relación.

En setiembre de 2020, ellos tuvieron una cena en la que conversaron sobre su futuro. Era una época en la que él, consciente de la importancia de recuperar este vínculo, intentaba solucionar los problemas que estaban destruyendo a su familia, debido a sus largas jornadas laborales.

Esta situación los llevó, después de 14 años de convivencia, a considerar la separación.

Ese momento, que comenzó como algo especial, se tornó trágico debido a un arrebato de ansiedad y frustración de Alex. Al darse cuenta de que estaban en horario de restricción vehicular, Reyes, dominado por sus emociones, perdió el control del vehículo mientras intentaban llegar a casa.

Este incidente marcó el inicio de una nueva etapa llena de desafíos y esperanzas.

"Yo sentí mucha ira. Me sentí desesperado, me sentí ansioso. En ese mismo momento donde Rebe me dijo que estamos en restricción vehicular, yo decía: no quiero que se apague este momento mágico.

"La única forma que he encontrado de ser vulnerable y contarle a Rebe lo que me pasa, y se tiene que terminar ya. Sentí mucha ira, mucha cólera, y después de ahí no me acuerdo de nada", dijo el ahora conferencista.