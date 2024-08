“Morir y renacer”: Debi Nova habla sobre violencia que sufrió en relación amorosa

Durante El Buscador en Red de este miércoles, su presentador, Edgar Silva, abordó un tema delicado en la vida de Debi Nova: su experiencia en una relación marcada por las agresiones.

Silva destacó lo sorprendente que es ver cómo, a pesar de venir de una familia amorosa, la cantautora atravesó un momento tan difícil como ser agredida por la persona que creía era su amor.

A lo largo de la conversación, la cantante reveló que salir de ese vínculo fue tan doloroso que logró destruir todo lo bueno que estaba pasando en su vida profesional, incluyendo el contrato discográfico que tanto había soñado. A pesar de lo duro que fue, ella trabajó mucho para sanar y ahora se siente en paz al hablar sobre ese capítulo de su vida.​

"He escrito varias canciones, todavía me incomoda escucharlas, estoy tratando de escribir porque creo que a muchas mujeres y a muchas personas les puede ayudar", relató la costarricense.

Debi Nova también reflexionó sobre cómo esa experiencia, aunque dolorosa, le permitió crecer y convertirse en la persona que es hoy. A pesar de la vergüenza que sentía por haber permanecido en esa relación durante tres años, ahora valora las lecciones que aprendió y el crecimiento personal que experimentó.



"Entendí que yo me hice mujer en esa relación, o sea, me hice adulta. Yo crecí porque yo venía de Costa Rica como muy inocente y llegué a Los Ángeles, a esta gran ciudad, y creo que esa fue la relación que a mí me hizo crecer.



"Le agradezco tantas cosas a este personaje en mi vida. Me hizo fuerte, me hizo entender muchas cosas de mí, me hizo de alguna manera tener que morir y renacer. Y esos renacimientos siempre traen introspección y traen información muy importante de las cosas que son importantes en la vida, que son prioritarias", puntualizó la segunda invitada del programa.