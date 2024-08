Keylor Navas: “La gente puede escribir lo que quiera en Internet”

El pasado miércoles estrenó el nuevo formato de Televisora de Costa Rica, El Buscador en Red, con una amena conversación entre el periodista Edgar Silva, presentador del espacio, y el reconocido arquero costarricense, Keylor Navas.

Navas habló sobre su familia, amigos y carrera profesional, desde su paso por el Real Madrid hasta el papel de las redes sociales en su vida, tema principal del programa.

Sobre esto último, el futbolista indicó que muchas veces las personas se escudan detrás de la pantalla para “crear una realidad” que se aleja mucho de la verdad.

"En Internet, la gente puede escribir lo que quiera, entonces la gente habla y dice un montón de cosas, que al final otro repite y repite, y después se crean como si fueran una verdad. Lo que sale en Internet anda muy lejos de la realidad.

"No me estoy quejando, no me ha ido mal en la vida, gracias a Dios, y gracias a eso nos ha ayudado para dar mucho, entonces entre más hay, más se puede dar", acotó el deportista, quien es oriundo de Pérez Zeledón.