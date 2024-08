El mensaje de una desconocida guio a Keylor Navas a vivir su sueño fuera del país

En una noche amena y llena de recuerdos, el presentador de El Buscador en Red, Edgar Silva, le preguntó a Keylor Navas si alguna vez había pensado en tener una vida diferente. Navas respondió: “Bueno, diría que Dios siempre sorprende. Desde que decidí entregar mi vida a Cristo, he experimentado cosas increíbles”.

Luego, el arquero costarricense relató una experiencia que marcó su vida.

"Recuerdo que tenía unos 14 o 15 años cuando una señora me detuvo en la calle y me dijo que tenía un mensaje de Dios para mí. No lo entendí en ese momento, pero más tarde comprendí que Dios tenía un lugar reservado para mí fuera del país", expresó el oriundo de Pérez Zeledón.