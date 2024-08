Debi Nova rechazó convertirse en una “nueva Shakira” al inicio de su carrera

A menudo, la industria musical intenta moldear el estilo de un artista, especialmente cuando está comenzando. Precisamente, esto le sucedió a Debi Nova, quien ahora cuenta que se vio obligada a rebelarse ante la intensa presión que la empujaba a convertirse en la “nueva Shakira”.



"Y llegó al punto en que era tan lejos de lo que yo podía sostener algo que no es tuyo, en un ritmo tan potente, hice lo normal: ya no quiero saber nada más de esto. Despedí al mánager y me salí de la disquera", contó Nova.

Algunos consideraron que fue una decisión equivocada; pero para ella fue una evolución. Recuerda cuando le ofrecieron aparecer en la revista Maxim, la conversación se centró en qué ropa interior usaría para las fotos. Ese momento la llevó a reflexionar sobre si realmente ese era el camino que deseaba seguir como artista.



"Y yo me vi, después de estudiar música y escribir canciones en mi libretita, ahora mis preocupaciones eran qué ropa interior me voy a poner para estas fotos, para que la gente escuche mi música", mencionó.

Para darle fin a esa conversación, Edgar Silva le preguntó a Debi Nova si ella cree que pudo haber alcanzado mayor fama de haber continuado por ese rumbo. La intérprete de Baño de luna respondió lo siguiente.

“Tal vez, pero tal vez no. No tiene nada de malo salir en fotos en ropa interior, de hecho probablemente en algún momento lo haga, pero quiero hacerlo porque yo lo quiero hacer, no porque alguien me dice, este es su tiquete para el éxito.

“El éxito es relativo, porque ahora digo: tengo una familia, tengo salud, me siento exitosa. Tal vez no soy Shakira, pero estoy contenta”, concluyó entre risas.