Alex tras accidente: “Por mi mala decisión, le quité esos brazos de papá a mis hijas”

Durante el programa de este miércoles, el presentador de El Buscador en Red, Edgar Silva, pidió al equipo de producción mostrar una imagen que conmovió profundamente a Alexander Reyes y Rebeca Salazar. Al verla, Reyes no pudo evitar sentir el dolor y la nostalgia que lo han acompañado desde su trágico accidente.

La foto le trajo a la mente los abrazos que solía darles a sus hijas y el último momento en que pudo tomar la mano de su esposa, justo antes de que su vida cambiara para siempre.

Silva le preguntó a Alex: ‘¿Ver esa foto te duele?’ A lo que él respondió:

Él y su esposa han tenido que adaptarse a una nueva vida. Sus hijas, que antes recibían abrazos y cuidados de su padre, ahora asumen responsabilidades que él nunca imaginó. Según comentaron en la entrevista, ellas se turnan para ayudar a su papá, mostrando una disposición y amor incondicionales.

"Todas siempre han tenido una muy buena disposición de ayudar. Sara, la de 12 años, el papá no ha dicho 'alguien que me ayude', y ella está a la par diciéndole: 'Papá, ¿qué necesita?'.

"Nuestra hija mayor, cuando yo estoy muy cansada o por alguna razón me acuesto más temprano, me dice: 'Mamá, descansa, yo me encargo de papá'. Ella le lava los dientes, le pone la pijama. Y así con todo", relató Salazar.