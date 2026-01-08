Editorial: El debate sobre el Debate… Lo mismo 4 años después

Hace exactamente cuatro años, el 30 de enero del año 2022, publiqué un editorial titulado “El debate sobre el debate” y que desde entonces puede consultarse en el sitio de Teletica.com.



Sin quitar una coma, es exactamente lo mismo mantengo hoy.

Permítame dos minutos para recordarlo, aquí lo veremos y procedo a leerlo (ver video adjunto).

“En el año 2010, Telenoticias invitó tres candidatos al debate presidencial. En el 2014 invitamos cuatro, pero, ante el gran crecimiento de Luis Guillermo Solís detectado en la encuesta de enero del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, lo convocamos. Una oportuna decisión, Solís ganó las elecciones.



“En el 2018, volvimos a invitar tres. Nuevamente, en la recta final de enero, la encuesta del CIEP registró el notable aumento de dos candidatos: Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado. Y los convocamos. Una oportuna decisión, ambos ganaron a todos los demás y pasaron a la segunda ronda.



“Este año —como en el 2010 y el 2018— invitamos otra vez los tres que encabezan la encuesta del CIEP y de casi todas las demás: Lineth Saborío, José María Figueres y Fabricio Alvarado. Una vez más, esperaremos la publicación del CIEP del próximo 2 de febrero para una valoración final.



“Hemos recibido veladas presiones, chistosas ‘auto invitaciones’, descabelladas propuestas, formatos irrealizables, respetuosas peticiones y hasta anónimas amenazas… en fin, lo mismo de siempre, nada original.



“Desde el 2014 utilizamos —es público y notorio— la encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica como principal referencia para las invitaciones a los debates. No es una decisión de este año. Desde el 2009 —también público y notorio— tenemos el mismo formato de debate en las convenciones de los partidos y en las elecciones presidenciales de primera y segunda ronda. No es una decisión de este año. Mientras no tengamos mejores opciones —y no dejamos de buscarlas— así lo seguiremos haciendo”.

Aquí termina este artículo, publicado en enero del año 2022, y desde entonces a su disposición en Teletica.com. ¿Qué vamos a hacer este 2026? Pues simple y llanamente lo que explicamos y lo que hicimos en las elecciones del 2014, del 2018 y del 2022 y lo que exactamente haremos este 2026. Nada nuevo. Además, con exactamente el mismo esquema de debate que utilizamos desde el 2010 en casi 20 debates de convenciones de partido, y entre candidatos a la Presidencia en primeras y segundas rondas. Ningún cambio. El mismo esquema de debate.



Para este año invitamos a los cuatro candidatos que encabezan la encuesta del CIEP: Laura Fernández, Álvaro Ramos, Ariel Robles y Claudia Dobles. Todos sobradamente por encima del margen de error. La candidata Fernández declinó hace tres días la invitación al debate que le hicimos el pasado 30 de noviembre, argumentando problemas de agenda, la misma razón utilizó para rechazar la invitación a Café Política.



En conclusión, como en el 2014, en el 2018 y en el 2022, esperaremos la última encuesta del CIEP para tomar decisiones sobre los participantes al debate: exactamente lo que hemos hecho de forma pública y transparente durante las últimas tres elecciones nacionales.