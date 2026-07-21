Crédito en Costa Rica se desacelera: préstamos apenas crecieron un 0,08% en el último año

Un informe de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) revela una marcada desaceleración del crédito en Costa Rica durante los últimos 14 meses, lo que plantea interrogantes sobre el comportamiento de los préstamos en el país y las razones detrás de esta tendencia.

De acuerdo con el estudio, el crédito total apenas registró un crecimiento de 0,08% en el último año. Sin embargo, al analizar los datos por tipo de entidad financiera, se observan diferencias importantes.

Mientras la banca pública aumentó su cartera de crédito en 4,58%, la banca privada experimentó una contracción del 2,23%, reflejando un menor dinamismo en la colocación de préstamos.

El análisis también evidencia diferencias según la moneda en la que se otorgan los créditos. Los préstamos en colones crecieron un 3,29%, mientras que los créditos en dólares disminuyeron un 6,54%.

La economista Roxana Morales, de la Escuela de Economía de la UNA, explicó que este comportamiento responde principalmente a dos factores, entre ellos la reducción en la demanda de financiamiento en dólares y los efectos que ha generado la caída en el precio del dólar sobre las decisiones de quienes solicitan créditos.

Otro dato relevante del informe es la distribución de los préstamos en moneda extranjera. Actualmente, seis de cada diez dólares prestados corresponden a créditos otorgados por bancos privados, mientras que dos de cada diez provienen de la banca pública, lo que evidencia una mayor participación del sector privado en este segmento.

El estudio también identifica al sector turismo como uno de los principales impulsores del crédito, al mantener una demanda constante de financiamiento para inversión y operación.

No obstante, los investigadores aclaran que esta desaceleración no significa que los costarricenses deban menos dinero, sino que el crecimiento del crédito es considerablemente menor al observado hace un año.

Finalmente, el informe señala que otro elemento que contribuye a este comportamiento es la disminución de la tasa de participación laboral, un factor que reduce la capacidad de las personas para acceder a nuevos financiamientos y limita el crecimiento de la cartera crediticia del sistema financiero.



