Casi siete de cada 10 ticos no apoyarían aumento en impuestos

"Mis investigaciones me han llevado a conversar con personas funcionarias del sector público, muchas veces, y me he dado cuenta de la lucha por ofrecer mejores servicios en un contexto en el cual el personal se les va por su derecho de jubilación, y simplemente no hay recursos para suplir a esa persona", explicó a Teletica.com Laura Sariego, directora a.i. de la Escuela de Administración Pública de la UCR.