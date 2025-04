Zelenski dice que está listo para negociaciones directas con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este martes (22.04.2025) que está listo para negociaciones directas con Rusia, pero únicamente una vez haya un alto el fuego, un tema que se debatirá este miércoles en Londres.

En un encuentro con periodistas el día antes de una reunión en Londres con representantes de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, Zelenski señaló que su equipo tendrá el mandato de debatir un alto el fuego incondicional o parcial en la capital británica.

Ucrania ha propuesto no atacar al menos la infraestructura civil con misiles y drones, y espera ahora una clara respuesta de Moscú, dijo la víspera.

“Ucrania está dispuesta a un alto el fuego incondicional (...). Un alto el fuego significa que no hay ataques en nuestro territorio y, en consecuencia, no hay respuestas espejo. Si este alto el fuego es parcial, entonces estamos preparados para medidas espejo. Si no atacamos el sector energético, no atacamos el sector energético en respuesta. Y, en consecuencia, si Rusia no utiliza armas de largo alcance, Ucrania no utiliza armas de largo alcance”, dijo a los periodistas.

“Estamos listos para esta fase (de un alto el fuego). También estamos listos para dejar claro que después de un alto el fuego estamos listos para sentarnos en cualquier formato de manera que no haya un punto muerto” en las negociaciones de paz, señaló.

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo el fin de semana que esperaba poder sellar “esta semana” un acuerdo, pese a las grandes diferencias que separan a las dos partes para acordar un alto el fuego y están lejos de tratar un acuerdo de paz.

La respuesta que espera Washington

Zelenski también se refirió a la información del diario 'The Wall Street Journal' que afirmó que EEUU espera una respuesta de Kiev acerca de un posible reconocimiento de Crimea como territorio ruso y la propuesta de que deje de aspirar a integrarse en la OTAN.

También afirmó el periódico que Washington estudia la idea de crear un territorio neutral alrededor de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa y ocupada por actualmente por Rusia. “Son señales, ideas, visiones, se les puede llamar de distintas maneras. Pero no son propuestas oficiales a Ucrania”, afirmó.

Zelenski indicó que no estaba claro de quién eran estas propuestas, si representaban la visión de Estados Unidos o eran el resultado de las conversaciones de los estadounidenses con el líder del Kremlin, Vladimir Putin.

“Pero Ucrania no reconoce legalmente a Crimea como rusa (...). Es nuestro territorio, el territorio del pueblo de Ucrania. Esto no sucederá, creo que lo hemos declarado en relación con cualquier territorio ocupado temporalmente. Y la Constitución de Ucrania así lo recoge”, enfatizó.

Con respecto a la OTAN, Zelenski reiteró que “nadie excepto los aliados tiene el derecho a vetar la adhesión de Ucrania a la Alianza”, en tanto que, sobre Zaporiyia, destacó que la central nuclear no funcionaría sin Ucrania.

“Si nosotros, junto con Estados Unidos, reconstruimos la central nuclear cuando se vayan los rusos y ganamos dinero con la electricidad, entonces es una situación normal. Pero no ha habido ninguna propuesta oficial para la central nuclear de Zaporiyia. Ucrania no está en contra de una asociación con Estados Unidos para recuperar cualquier instalación”, explicó.