Zelenski confía que pacto en Gaza ayude a frenar la guerra en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo el jueves en Washington que espera que el acuerdo de paz en Oriente Medio contribuya a poner fin a la guerra en su país.

"Mañana está programada una reunión con el presidente (Donald) Trump, y esperamos que el impulso para frenar el terrorismo y la guerra que tuvo éxito en Oriente Medio contribuya a poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania", afirmó en X.

El mandatario ucraniano arribó este jueves a Washington para acordar con su par estadounidense un nuevo suministro de armas, incluidos misiles Tomahawk de largo alcance.

En una conversación telefónica mantenida más temprano con Trump, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que el suministro de esas armas a Kiev pondría en peligro cualquier acuerdo de paz.

Resiliencia de Ucrania

"Ahora que Rusia está recurriendo al terror contra nuestro sistema energético infligiendo ataques diarios, estamos trabajando en la resiliencia de Ucrania", añadió Zelenski en una alusión a los últimos bombardeos rusos, que han tenido como objetivo infraestructuras del sector de la energía de Ucrania.

El presidente ucraniano también hacía referencia con esas palabras al papel de Trump en el acuerdo internacional que logró parar la guerra de Israel en la Franja de Gaza contra la organización palestina Hamás, considerada organización terrorista por la Unión Europea y varios países y responsable de los ataques del 7 de octubre de 2023.

"La paz y fiables garantías de seguridad no deberían tener alternativas, y es importante para proteger vidas de los ataques de Rusia", agregó Zelenski.

"¡Gracias a todos los que ayudan!", concluyó el presidente ucraniano en su mensaje, que contenía una imagen del propio Zelenski a su llegada a Washington.