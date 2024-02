Zelenski acusa a Trump de ponerse "del lado" de Putin

Según fragmentos de la entrevista publicados este lunes, Zelenski dijo que él "no puede entender cómo Donald Trump puede estar del lado de Putin", y lo calificó de "increíble".

Zelenski dijo que no cree que Trump, favorito para la nominación presidencial republicana de cara a las presidenciales de noviembre, entienda a Putin pese a haberse reunido con él durante su mandato. "Creo que Donald Trump no conoce a Putin", afirmó Zelenski. "No creo que entienda que Putin nunca se detendrá".