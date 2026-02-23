Video: Tres muertos tras nuevo ataque de EE. UU. a narcolancha en aguas del Caribe

Un ataque contra una lancha de narcotraficantes dejó al menos tres hombres abatidos en el Caribe este lunes (23.02.2026), anunció el Comando Sur de Estados Unidos.

Washington comenzó a atacar embarcaciones cargadas de drogas a principios de septiembre y el último ataque eleva la cifra de muertos de la campaña a por lo menos 150.

"La embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico", señaló en la red social X el Comando Sur, responsable de las fuerzas estadounidenses en la región.

El gobierno de Donald Trump insiste en que está en guerra contra "narcoterroristas" que operan en América Latina, mientras que sus críticos afirman que los ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales.

Estados Unidos invoca la misma legislación que le permitió por más de dos décadas los ataques contra grupos yihadistas en África y Asia, como Al Qaeda, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Además, la gran fuerza naval desplegada por el Pentágono en el Caribe también ha incautado petroleros y capturó al líder del régimen izquierdista de Venezuela, Nicolás Maduro.

