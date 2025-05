Video de orcas varadas en piscinas llenas de algas desata preocupación

Un video publicado en línea de dos orcas nadando en círculos en una piscina infestada de algas en el sur de Francia ha provocado una nueva ola de preocupación mundial por los cetáceos Wikie, de 24 años, y su cría de 11 años, Keijo.

Francia ha estado luchando para encontrar un nuevo hogar para madre e hijo después de que su propietario, un parque marino en la Riviera Francesa, cerrara debido a una ley que prohíbe los espectáculos con mamíferos marinos.

Fundado en la ciudad de Antibes en 1970, Marineland cerró al público en enero tras una caída en la asistencia y la ley de 2021.

En febrero, la dirección del parque presentó una solicitud para transferir urgentemente a las dos orcas —también conocidas como ballenas asesinas— y 12 delfines a dos parques en España, pero el traslado fue bloqueado por las autoridades españolas que afirmaron que las instalaciones no estaban adaptadas para ellos.

“La situación en Marineland Antibes es una emergencia”, dijo la ONG TideBreakers con sede en Canadá en una publicación en redes sociales después de publicar el video.

“Dejarlos en una instalación cerrada, confinados en un tanque deteriorado y decrépito, simplemente no es una opción”, añadió.

Si las dos orcas enfermaran, “probablemente serán sacrificadas o sucumbirán al deterioro del entorno”.

El video, grabado con un dron a principios de este mes, muestra a las dos orcas y delfines en tanques cuyos bordes están verdes por las algas, en medio de instalaciones previamente utilizadas para otros animales marinos en agua salobre.

Here is Tidebreakers’ official statement about the situation of 2 orcas and 12 dolphins remaining in a shut down Marineland Antibes. pic.twitter.com/SVbUAaIvYP