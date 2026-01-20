Video: Conozca a Veronika, una vaca increíblemente lista según la ciencia

La vaca Veronika, de 13 años, vive en el pueblo de Nötsch, al pie de las montañas de Carintia, en el sur de Austria. Es la mascota de un granjero. Como a otros animales de compañía, le gusta que le rasquen el lomo. Si no hay nadie cerca, recoge objetos como palos, rastrillos o cepillos con la boca y luego los usa para restregarse diversas partes del cuerpo.

Veronika es la primera vaca en observación: se ha estudiado “su uso de herramientas multipropósitos”, algo que anteriormente solo se había registrado en chimpancés de África central (y en humanos).

Alice Auersperg y Antonio Osuna Mascaro, de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena, registraron y analizaron el comportamiento de Veronika. Publicaron sus hallazgos en un nuevo estudio en la revista Current Biology, el 19 de enero de 2026.

¿Es una vaca real o una IA?

Auersperg, experta en comportamiento animal e innovación, publicó un libro sobre el tema en febrero de 2025. Después recibió una avalancha de mensajes de personas que le contaban sobre comportamientos sorprendentes de sus gatos o aves.

Un video en particular les llamó la atención, el de la vaca Veronika. Ella y Osuna Mascaro viajaron para conocerla. ¿Quién podía asegurar que era real y no IA?

Su dueño, Witkar Wiegele, ya tuvo a su madre como mascota. Ahora es la hija quien muge ruidosamente al ver a Wiegele.





Diferentes extremos de cepillo, distintos propósitos

Después de unos días de observación, Auersperg regresó a Viena, pero Osuna Mascaro se quedó en Nötsch durante varias semanas, donde realizó 70 experimentos con la vaca.

“Veronika prefería el extremo del palo, que parecía una escoba, en lugar del mango; lo usaba 2,5 veces más a menudo”, explicó a DW. La vaca usaba el extremo de las cerdas para rascarse la mitad trasera y la parte superior del cuerpo con movimientos largos y amplios.

“Pero de vez en cuando, también usaba el extremo del mango”, añadió el investigador. Al principio, pensamos que era un error, pero lo usaba para rascarse las zonas del cuerpo donde su piel es suave y delicada, como la ubre o el ombligo. Los movimientos eran también más ligeros.

“Simplemente asumimos que las vacas deben ser estúpidas”

Osuna Mascaro afirmó que conocer a la vaca marrón fue una “experiencia intensa”. “A veces las vacas se comportan un poco como los gatos”, explicó. “No son como los perros que acuden a ti inmediatamente. Necesitas ganarte su confianza”.

Pero ¿por qué esta vaca de la Austria rural muestra un comportamiento nunca antes visto, o al menos no registrado científicamente, en ningún tipo de ganado? En primer lugar, los investigadores del comportamiento animal no han prestado mucha atención a las vacas.

“Veronika no pertenece a una de esas especies exóticas en las que normalmente buscaríamos el uso de herramientas”, afirmó Auersperg. Las vacas son “una especie de ganado domesticado durante 10.000 años. Están por todas partes. Simplemente asumimos que deben ser estúpidas por ser animales de granja”.

Pero el uso de herramientas, por parte de Verónica, demuestra que los humanos las podrían haber subestimado. Los investigadores no creen que este sea un caso aislado: “No creemos que Veronika sea una Einstein bovina”, dijo Auersperg.

Otra razón es que “a diferencia de casi todas las vacas del planeta, Veronika no se cría para la producción de leche o carne, sino que es una querida mascota familiar”, dijo Auersperg.

Su dueña comentó que el animal necesitó años de práctica con palos para perfeccionar el uso de objetos para rascarse. La mayoría de las vacas no llega a los 13 años.

Además, al ser una mascota, “ha tenido muchas cosas a su alrededor que puede recoger e interactuar con ellas, y se le ha concedido una vida muy larga”, observó Auersperg.



