Vicepresidente de Estados Unidos visitará Groenlandia el viernes

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, anunció este martes que el próximo viernes visitará la base espacial estadounidense ubicada en Groenlandia, un viaje que coincide con la polémica desatada por Donald Trump tras expresar sus intenciones anexionistas de la isla.

El vicepresidente viajará acompañado de su esposa, Usha Vance, quien finalmente no asistirá a una popular carrera de trineos tirados por perros, como se había anunciado.

"Hay tanta emoción alrededor de la visita de Usha a Groenlandia este viernes que no quería que se divirtiera tanto sola, así que me voy a unir a ella", declaró el funcionario en un video publicado en sus redes sociales.

Vance explicó que visitará la base espacial estadounidense de Pituffik, en la costa noroeste de Groenlandia, y revisará la situación de seguridad de la isla, un territorio autónomo de Dinamarca.

El vicepresidente, que no dio mayores detalles sobre su agenda, reivindicó que la administración de Donald Trump quiera "revitalizar la seguridad" de Groenlandia porque es "importante para garantizar la seguridad del mundo entero".

Según Vance, "los líderes tanto de Estados Unidos como de Dinamarca han ignorado a Groenlandia durante demasiado tiempo" y "creemos que podemos tomar una dirección diferente, así que voy a investigarlo", agregó.

"Presión inaceptable"

Las autoridades groenlandesas y danesas han rechazado la controvertida visita de una delegación estadounidense, liderada por Usha Vance junto al consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz.

El primer ministro autonómico de Groenlandia, Múte B. Egede, pidió apoyo internacional ante al comportamiento "agresivo" de Estados Unidos, mientras la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó la visita de "presión inaceptable".

"No se puede organizar una visita privada con representantes oficiales de otro país", declaró Frederiksen. "La presión ejercida sobre Groenlandia y Dinamarca en esta situación es inaceptable. Es una presión a la cual nos hemos resistido", agregó.

Groenlandia espera actualmente la conformación de un gobierno tras las elecciones legislativas del 11 de marzo.

El gobierno saliente dijo en Facebook, que no había "enviado ninguna invitación para visitas privadas ni oficiales". "El gobierno actual es un gobierno de transición en espera de la formación de una nueva coalición, y hemos pedido a todos los países respetar ese proceso", escribió. "Cuando organizas una visita como esta y los dirigentes políticos de Groenlandia dicen que no la quieren, no se puede interpretar como una muestra de respeto", declaró Frederiksen.