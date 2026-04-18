Ver videos de comida chatarra podría ser suficiente para calmar el antojo

¿Podría ayudar ver una pizza en pantalla a resistir el impulso de pedirla? Un estudio liderado por la Universidad de Bristol sugiere que sí: las personas a dieta pasan más tiempo mirando contenido de comida hipercalórica en redes sociales que quienes no restringen su alimentación, y esa contemplación parece funcionar como una forma de gestionar los antojos.

La doctora Esther Kang, profesora de marketing y autora principal de la investigación, explica que quienes intentan controlar su alimentación pueden usar el contenido visual de comida para satisfacer sus antojos sin ceder a ellos.

Los datos respaldan esa idea: aunque los participantes que seguían una dieta dedicaban más tiempo a ver videos de comida poco saludable, consumían menos que quienes no estaban a dieta cuando se les presentaba el alimento real.

"Puede parecer contradictorio, pero nuestros hallazgos muestran que las personas, en particular quienes intentan controlar su dieta, pueden usar el contenido visual de comida como una herramienta de autorregulación", afirmó Kang.

"En el entorno digital actual, donde ese tipo de contenido es muy accesible, esta interacción visual podría ofrecer una manera sencilla y no invasiva de apoyar los objetivos dietéticos".

Cómo se diseñó el estudio

El estudio involucró a 840 participantes de entre 19 y 77 años, y combinó dos encuestas en línea con un experimento de laboratorio controlado. En uno de ellos, al ver videos cortos de postres de chocolate –tanto hipercalóricos como bajos en calorías–, las personas a dieta pasaron un 30 % más de tiempo mirando la opción más indulgente. Sin embargo, cuando se les ofreció chocolate real, consumieron significativamente menos que el grupo que no seguía dieta.

"Quienes estaban a dieta claramente adoptaron esta forma de 'exploración digital'", señaló Kang. "Y contrariamente a lo que cabría esperar, cuando tuvieron la oportunidad de comer chocolate de verdad, ejercieron mucho más autocontrol que quienes no estaban a dieta".

Pizza, papas fritas y autocontrol

En otro experimento, los participantes vieron videos de alimentos ultraprocesados como pizza y papas fritas intercalados con clips de opciones saludables como ensaladas, yogur y batidos. Las personas a dieta tendían más a fijarse en estos contenidos menos saludables y pasaron aproximadamente un 50 % más de tiempo viéndolos que quienes no seguían dieta.

"La pérdida de peso es un negocio enorme", añadió Kang. "Nuestros resultados sugieren que podría existir una gran cantidad de material gratuito en línea capaz de ayudar a quienes intentan resistir sus antojos. Las imágenes quizás no reemplacen por completo el deseo de comer chocolate, pero podrían ayudar a reducir o evitar los excesos".